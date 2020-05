S'han intervingut 30 kg d'haixix i un cotxe d'alta gama i i no es descarten noves detencions

Actualitzada 05/05/2020 a les 14:17

La Guàrdia Civil va detenir la setmana passada un home de 21 anys de nacionalitat italiana que formava part d'una organització dirigida des d'Itàlia dedicada al narcotràfic. L'organització criminal va passar de transportar l'haixix de Barcelona a Roma en dobles fons de cotxes, a fer enviaments massius de paqueteria postal camuflant la droga en edredons i llibres per evitar els controls a causa de la prohibició temporal de la lliure circulació per la covid-19. L'home va ser detingut en la primera fase de l'operació Diapositiva acusat d'un delicte de tràfic de drogues i pertànyer a una organització criminal. Es van intervenir 30 kg d'haixix, un cotxe d'alta gama i 8 telèfons mòbils. La Guàrdia Civil no descarta més detencions.