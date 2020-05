Detenen un home a Sabadell com a presumpte autor de la mort del seu pare

La víctima convivia amb el seu fill i presentava signes de violència

Actualitzada 05/05/2020 a les 21:23

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 36 anys a Sabadell com a presumpte autor de la mort del seu pare, segons ha informat el cos en un comunicat. La víctima, de 64 anys, presentava lesions de gravetat i, segons publica 'Diari de Sabadell', hauria estat escanyat pel seu fill. Els fets han passat poc després de les 17.00 hores, quan els Mossos han rebut l'avís d'un incident en un domicili del municipi. En arribar-hi, els agents han observat que hi havia un home estès al terra amb signes de violència i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han detingut el fill de la víctima, de nacionalitat espanyola, que convivia amb el seu progenitor.