Protecció Civil i dos edils de Betanzos organitzen una festa durant la desescalada

Actualitzada 04/05/2020 a les 14:13

Efectius de Protecció Civil de Betanzos (Corunya) i dos regidors de la localitat que són voluntaris van organitzar una festa la tarda nit de dissabte passat, el primer dia de la desescalada en el qual es va poder passejar i fer esport mantenint la distància de seguretat després de setmanes de confinament.Els voluntaris de Protecció Civil van organitzar aquesta reunió festiva, per la qual ja han demanat disculpes, en un club de motos, situat al costat de l'estació de tren, del qual és president un dels voluntaris i que utilitzen per a vestir, menjar i sopar diàriament, donada la proximitat al lloc on deixen els seus vehicles.Les imatges de la festa, gravades per un veí, han estat qualificades d'«inapropiades» i «en cap cas justificables» per l'Ajuntament de Betanzos, que no obstant això censura que s'utilitzin «per a danyar la imatge de Protecció Civil i dels seus voluntaris que han fet i continuen fent un treball impagable durant aquesta crisi del Covid-19».«Amb llargs torns de treball, tant de dia com de nit, desinfectant carrers, places, parcs i mobiliari urbà, atenent la nostra gent gran, repartint els equips de protecció als sectors vulnerables, portant alimentació a domicilis, fàrmacs, o repartint equips perquè els escolars puguin tenir internet als seus domicilis», enumera el Consistori.Tota aquesta tasca, subratlla, «no es pot veure entelada per un comportament inadequat pel qual Protecció Civil i els seus voluntaris ja han demanat disculpes».