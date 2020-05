Intoxica el seu bebè quan plantava marihuana i acaba detinguda

Va netejar amb amoníac abans de començar a instal·lar la plantació

Actualitzada 04/05/2020 a les 16:37

La Policia ha detingut a una dona de 29 anys per intoxicar a la seva filla de 18 mesos en netejar amb amoníac abans de començar la instal·lació d'una plantació de marihuana en el seu domicili del districte de Villa de Vallecas (Madrid).El succés va ocórrer el 28 d'abril al volt de les 00.30 hores quan els veïns van reclamar que acudís la policia pel plor d'un bebè i pels forts cops a l'interior d'un habitatge, han informat fonts policials.Agents de la Policia Nacional i de la Policia Municipal de Madrid van comprovar que, en obrir la porta, l'olor d'amoníac es feia «més insuportable», i a més la dona tenia símptomes d'embriaguesa.L'ara arrestada portava als seus braços a una menor que presentava alguns símptomes d'intoxicació, com a ulls enrogits i pell pàl·lida, segons va detallar aquest dilluns la Prefectura Superior de Policia.Posteriorment, els policies van acompanyar a les dues a abandonar el domicili i van ventilar les estades per a evitar així riscos per a la salut dels habitants.Els sanitaris de Samur-Protecció Civil van haver d'atendre en el lloc a la nena amb una lleu intoxicació i va ser traslladada fins a un hospital perquè romangués en observació.En l'habitatge hi havia un excés d'amoníac que la mare havia utilitzat per a iniciar la instal·lació d'una plantació de marihuana amb portalàmpades, aparells electrònics o extractors que, segons va revelar als agents, els van costar més de 3.000 euros.