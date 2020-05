Investiguen un vídeo en el qual dos policies locals humilien a una transsexual

La situació es va produir a Benidorm amb dos agents en un cotxe patrulla

Actualitzada 01/05/2020 a les 20:05

Pedimos colaboración ciudadana para identificar a este individuo y presentar denuncia a la Fiscalía per delito de odio.



¡Esto es una agresión transfóbica intolerable! pic.twitter.com/cOEriK2Yrc — Compromís (@compromis) May 1, 2020

La Direcció General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI, dependent del Ministeri d'Igualtat, i la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana investiguen un vídeo en el qual dos agents de la Policia Local de Benidorm (Alacant) es graven insultant i humiliant a una persona transsexual.En el vídeo es veu a dos policies a l'interior d'una patrulla parats al costat d'una transsexual, i el conductor grava al seu company que diu a aquesta persona: «De dia ets encara més lleig, ets horrible. Què feu ara que no podeu halar pollas ni robar? Com vius?, si abans halaries poques pollas, amb el lleig que ets, ara que fas?».Aquest agent afegeix: «et vaig dir l'altre dia que no podies estar per aquí i no et vaig denunciar», mentre el seu company que està gravant l'escena diu: «no, no, cal denuciar-lo». «Que te'n vagis porc», etziba el policia local abans de detenir l'enregistrament.La Direcció General de Diversitat Sexual i Drets LGTBI ha difós el vídeo en el seu compte de Twitter i qualifica l'actitud dels policies locals de «intolerable».«S'està recaptant tota la informació possible del succeït però vagi per davant el nostre suport i solidaritat a aquesta dona davant la violència i la transfòbia que ha sofert», afegeix en el tuit.La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ha confirmat a EFE que els fets s'estan investigant i, en funció del que es determini després de l'anàlisi del vídeo, es procedirà a prendre les mesures corresponents.La Conselleria de Justícia està investigant els fets per a poder recaptar tota la informació sobre aquest comportament, que ha qualificat d'inacceptable, i ha recordat que la policia ha d'actuar amb proporcionalitat, segons han indicat a EFE fonts d'aquest departament.En un tuit, Justícia assegura que es tracta de «una actitud intolerable» i que «arribarà fins al final» per a depurar responsabilitats.Per part seva, la Federació Plataforma Trans ha denunciat «l'acte greu d'abús» cap a una dona trans per part d'un agent de Policia Local, del qual ha estat informat per l'Observatori Valencià Contra La LGTBIfobia, així com per xarxes socials, on circula el vídeo, que té ja més de 270.000 visualitzacions en Twitter.«Lamentem profundament que aquests agents, des de la seva posició d'autoritat cometin tan execrable acte que res té a veure amb la gran labor que aquests dies estan exercint les forces i cossos de seguretat en aquesta situació excepcional que estem vivint», han assenyalat en un comunicat.La Federació Plataforma Trans i l'Observatori Valencià Contra La LGTBIfobia condemnen «tan menyspreable acte» i sol·liciten la identificació dels agents i el seu cessament «per un possible delicte d'odi amb l'agreujant de transfòbia, així com l'aplicació de les sancions previstes en la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI».«No podem tolerar un atac tan greu als drets humans fonamentals i menys encara si aquest ve dels qui tenen l'obligació de fer-los respectar i protegir-los», segons ha manifestat la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.Aquesta entitat demana a la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana i al Ministeri de l'Interior que en la major brevetat possible «depurin responsabilitats i donin exemple que Espanya és un país compromès amb la igualtat i la diversitat, on l'odi no té cabuda».Consultat per EFE, Lambda ha indicat que no disposen d'informació però estan preparant un missatge de condemna.Així mateix, el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha qualificat l'actuació dels agents de la policia de «repugnant» i ha anunciat que el dilluns portarà aquest fet al Congrés.