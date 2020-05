El paren a un control de trànsit i troben 250 litres de begudes alcohòliques al cotxe

El conductor, un veí d'Ourense, duia garrafes de 25 litres de diversos licors

Actualitzada 01/05/2020 a les 21:36

Agents del destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Orense s'han confiscat de 250 litres de begudes alcohòliques en un control de desplaçaments realitzat a l'A-52 al seu pas per Orense en l'actual estat d'alarma.Segons va informar l'Institut Armat, els agents van aturar al conductor d'un vehicle monovolum per a verificar el motiu del desplaçament quan es trobada a l'altura de la sortida 224 de l'autovia de les Ries Baixas, en sentit Ourense.Al no poder justificar el motiu del desplaçament, van procedir a inspeccionar el vehicle, conduït per un home de 46 anys i veí d'Ourense.En el registre a l'interior del vehicle, van localitzar una desena de garrafes de plàstic de 25 litres cadascuna que contenien líquids compatibles amb licor cafè, aiguardent blanc i d'herbes.Els agents van procedir al seu trasllat a dependències policials a l'espera que s'acrediti la titularitat i procedència d'aquests.