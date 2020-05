Troben a Nova York desenes cadàvers en descomposició en camions mudança

Segons la policia, els cossos van estar als camions de lloguer durant més d'una setmana

Actualitzada 30/04/2020 a les 14:32

La policia de Nova York ha iniciat una investigació després que es rebessin trucades de veïns de Brooklyn queixant-se per la mala olor que presumptament provenia de desenes de cossos emmagatzemats, davant d'una funerària, en camions de la cadena O-Haul, normalment llogats per hores per a mudances, i que els agents van poder veure que es trobaven estat de descomposició.Una trucada va assegurar fins i tot que «sortia sang d'un dels camions», després els agents van ser enviats a la funerària on el personal treia cossos d'aquests camions de mudança per a després intentar posar-los en un camió refrigerador o morgue mòbil, indica el diari digital amNY.Una font policial va concretar posteriorment a ABC News que dos remolcs sense refrigerar a l'exterior de la funerària d'Andrew T. Cleckley contenien uns 50 cossos cadascun.Segons la policia, els cossos van estar als camions de lloguer durant més d'una setmana, estaven en alguns casos en estat de descomposició i va ser el que va causar la mala olor.Els camions refrigeradors estan sent usats per hospitals i funeràries durant la pandèmia per a mantenir els cossos en bon estat mentre les famílies esperen per a poder enterrar als seus éssers estimats, en lloc d'haver d'incinerar els cossos o que la ciutat disposi d'ells si no són reclamats.Els agents creuen que la majoria dels cossos als camions davant de la funerària de Brooklyn són de persones que han mort pel coronavirus.Personal del Departament de Salut van acudir al lloc juntament amb la policia, que va tancar el carrer davant de la funerària Andrew T. Cleckley Funeral Services, al veïnat de Flatlands, al districte de Brooklyn.Un portaveu de la funerària va indicar a la cadena ABC que a causa de la quantitat de morts pel COVID-19 s'han quedat sense espai a l'interior de l'establiment, encara que va rebutjar concretar quants cossos té en aquest moment.No obstant això, va negar que hi hagi cossos als camions i va assegurar que allí han col·locat mobles que han hagut de treure de la funerària per falta d'espai.«En les últimes dues setmanes, he vist de 30 a 50 cossos sent moguts dins i fora, dins i fora, és molt», va indicar una veïna del lloc.El Departament de Salut de l'estat, que regula les funeràries, va informar que va ser notificat del problema d'emmagatzematge de morts i que «la funerària està fent arranjaments alternatius».Encara que la policia ha dit que no s'ha comès cap crim, va iniciar una investigació per la quantitat de cossos emmagatzemats sense refrigeració.