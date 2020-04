Condemnat a 10 anys de presó per abusar de la seva dona que era menor d'edat

Les noces van ser aprovades pel pare d'ell i la mare d'ella

L'Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat a deu anys i un dia de presó i cinc anys de llibertat vigilada, per un delicte continuat d'abusos sexuals, a un home perquè no podia ignorar que la noia, amb la qual s'havia casat dies abans pel ritual gitano, era menor d'edat.La sentència, a la qual ha tingut accés Efe, el condemna també a pagar-li una indemnització de 30.000 euros per danys morals i li imposa una ordre d'allunyament durant el compliment de la qual no podrà acostar-se a menys de 100 metres d'ella durant cinc anys.Assenyala el relat de fets provats que l'acusat, que tenia 26 anys quan van ocórrer els fets, el desembre de 2015, va contreure matrimoni mitjançant el ritual gitano amb aquesta menor, de 15 anys.Les noces van ser aprovades pel pare d'ell i la mare d'ella, i una vegada celebrat l'enllaç i els dos dies de festa tradicional entre els integrants d'aquesta ètnia, la noia va passar a viure amb la família del seu marit, on també hi residia un nen, fruit d'una anterior relació de l'home.Al cap de tres setmanes d'això, la menor va deixar la casa, i, a conseqüència dels fets viscuts, assenyala la sala, va patir ansietat i depressió que ha precisat de la intervenció professional des de l'àmbit sanitari i socioeducatiu.Durant el judici, l'acusat va admetre haver mantingut dues relacions sexuals plenes amb ella, però sense que les mateixes es mantinguessin sota pressió o intimidació, sinó dins de la normalitat de qualsevol parella.A més, va afegir que en estar units en matrimoni pel ritual gitano considerava que res impedia aquestes relacions sexuals lliurement acceptades.La Sala l'ha absolt del delicte de coaccions, pel qual també el va acusar la fiscalia, però l'ha condemnat pel delicte continuat d'abusos sexuals.Diu el tribunal, que té com a ponent al seu president, el magistrat José Manuel Nicolás, que per les circumstàncies que envolten a l'acusat, aquest no podia ignorar que ella no havia complert la majoria d'edat quan va mantenir tres relacions sexuals amb penetració.Comenta la sentència que encara que és sabut que els integrants de l'ètnia gitana solen contreure matrimoni a edats més primerenques que els d'altres col·lectius, «no es pot deixar desprotegits als seus membres menors d'edat quan són víctimes de delictes contra la integritat sexual comesos per altres integrants del grup».El tribunal deixa oberta la porta al fet que la fiscalia pugui actuar, si així ho considera oportú, contra els quals van concertar el matrimoni per si els mateixos haguessin estat cooperadors necessaris en la comissió del delicte d'abusos sexuals.