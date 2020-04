Detingut per pujar al terrat i apunyalar un veí després d'una discussió

La víctima continua ingressada a l'hospital i es troba estable dins de la gravetat

Un home de 46 anys ha estat detingut a Granada com a presumpte autor de l'apunyalament a un veí, a qui va ferir de gravetat durant una batussa entre diverses persones, que va tenir lloc al terrat d'un edifici, motivada per possibles problemes de soroll.Segons ha informat aquest dilluns la Policia Nacional, el ferit es troba ingressat en un hospital de la ciutat i es recupera de les lesions ocasionades, amb pronòstic estable dins de la gravetat.Els fets van succeir al voltant de les 20.20 hores d'aquest diumenge, quan els policies van ser alertats d'una batussa entre diverses persones al terrat d'un edifici situat en el barri del Zaidín.Els policies van ser informats que un home de 53 anys havia estat apunyalat i es trobava ferit al terrat de l'edifici, on seguia estés a terra i presentava ferides sagnants en un costat.Els agents van fer una primera assistència d'urgència i el ferit va ser traslladat fins a un centre hospitalari.Segons la informació recaptada pels agents, el presumpte autor de l'apunyalament és un veí del mateix immoble que havia fugit del lloc després de pujar al terrat i, sense mediar cap paraula, assestar diverses punyalades al veí que es trobava allí.Els policies van localitzar i van recuperar el ganivet que s'hauria utilitzat per a l'agressió, mentre que el detingut roman en dependències policies a l'espera de passar a disposició judicial.La víctima continua ingressada a l'hospital i es troba estable dins de la gravetat, mentre que la Policia segueix les seves investigacions per al total esclariment dels fets.