Detingut per fer-se passar per transportista i portar 800 grams de cocaïna

Actualitzada 24/04/2020 a les 13:31

La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 49 anys per un delicte de tràfic de drogues quan circulava amb un vehicle per la localitat toledana d'Ugena amb 800 grams de cocaïna i es feia passar per empleat d'una empresa de transport de mercaderies.Segons ha informat en nota de premsa la Comandància de Toledo, la detenció s'ha produït aquest dimecres 22 d'abril durant un control ordinari de la Guàrdia Civil per a verificar el compliment de les restriccions de mobilitat a causa de la crisi del coronavirus.Els agents van sol·licitar la documentació al conductor de la furgoneta i li van preguntar pel motiu pel qual circulava per la via pública, va manifestar que treballava per a una empresa de transports de mercaderies i fins i tot va arribar a presentar un document justificant.Davant la sospita que la documentació mostrada no s'ajustava a la realitat, la Guàrdia Civil va inspeccionar l'interior del vehicle i va trobar 46 caixes de cartó que contenien suposadament patates fregides industrials.No obstant això, van verificar el contingut de totes aquestes caixes i van trobar en una d'elles un paquet embolicat en plàstic que contenia 800 grams de cocaïna, segons el narco-test practicat.Els agents van intervenir el material, van confiscar el vehicle i van detenir a l'home, de nacionalitat italiana, per un delicte de tràfic de drogues.El detingut ha estat posat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia d'Illescas.