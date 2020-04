Va concretar als agents que anava a jugar al Grand Theft Auto

Actualitzada 23/04/2020 a les 13:54

La Policia Municipal de Madrid ha interposat una proposta de sanció a un jove de 28 anys que es va saltar les mesures de confinament per a anar a casa d'un amic per jugar a la videoconsola, segons han informat fonts del cos a Efe.Una patrulla va donar l'alt a aquest noi que anava acompanyat d'un altre el passat 21 d'abril a les 17.45 hores al carrer Sierra de Guadalupe al districte de Vila de Vallecas.Aquest jove, de 28 anys, va al·legar que anava «a casa d'un col·lega a jugar a la Playstation» i concreta que el videojoc era el Grand Theft Auto. Les fonts consultades no han precisat si l'acompanyant va ser també sancionat.