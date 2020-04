Detingut un home a Sevilla per agredir a la seva dona, que va fugir de l'habitatge

El seu desig de posar fi a la relació de més de 20 anys va produir aquest episodi violent

La Policia Local ha detingut a un veí de Sevilla, de 44 anys, per agredir a la seva dona, de 42 i que va fugir de l'habitatge familiar, un domicili al Polígon Sud de la capital sevillana.A través de les xarxes socials, la Policia ha informat que al voltant de la una de la matinada una trucada al 092, telèfon d'emergències de la Policia Local a Sevilla alertava d'una possible agressió a una dona.Agents de la Policia Local es van desplaçar a la zona des d'on es va rebre la trucada i van localitzar al presumpte agressor, que va reconèixer que, després d'una discussió amb la seva dona, ella havia marxat del domicili.Els agents van trobar a la dona a casa d'una amiga i va declarar que el seu desig de posar fi a la relació de més de 20 anys va produir aquest episodi violent per part del seu marit, amb el qual té un fill de 12 anys, i va afegir que no era la primera vegada que passava, però que mai va formular denúncia, la qual cosa sí que va fer en aquesta ocasió.La Policia va detenir al marit i el va traslladar a dependències policials per a ser posat a disposició judicial posteriorment, mentre el fill va quedar en companyia de la seva mare.