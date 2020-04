Denunciat per incomplir el confinament i distribuir bolets sense llicència

Les imatges d'un vídeo distribuït per les xarxes van aconseguir identificar-lo

La Guàrdia Civil ha identificat i denunciat a Burgos a un guarda rural de camp de 41 anys per incomplir tant l'ordre de prohibició de circulació establerta per l'estat d'alarma i el decret pel qual es regula el Recurso Micológico Silvestre a Castella i Lleó, en transportar bolets superant el límit establert i sense llicència d'aprofitament.La Guàrdia Civil de Burgos va tenir coneixement de l'existència d'un vídeo difós per les xarxes socials en el qual s'observa a un guarda rural de camp, vestit d'uniforme i amb el seu vehicle retolat, lliurant una caixa de cartó amb una important quantitat de bolets de la varietat coneguda com perrochicos (Calocybe gambosa).El SEPRONA va aconseguir identificar el lloc des d'on havien estat gravades les imatges així com a la persona, que va confirmar que es tracta d'un guarda rural que exerceix la seva funció en diverses zones de caça de la província de Burgos, en el camp de la seguretat privada.El professional va ser citat en dependències oficials del Acuartelamiento de l'Avenida Cantabria de Burgos, on els guàrdies van indagar sobre l'origen i titularitat dels bolets, si bé aquest no va poder aclarir la seva procedència.Després de comprovar que no tenia els permisos necessaris per a la recol·lecció de bolets i, a més, en quantia superior al límit diari autoritzat, que no ha d'excedir els 3 quilograms, l'home ha estat denunciat per una infracció al decret que regula el Recurso Micológico Silvestre a Castella i Lleó.Alhora va ser denunciat per incomplir la limitació de moviments imposada pel Reial decret 463/2020 que estableix l'estat d'alarma.