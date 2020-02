Un pres mata a bastonades a dos pederastes en una presó de Califòrnia: "Són el pitjor malson de tots els pares"

El reu havia avisat a un guàrdia de les seves intencions, però va ser ignorat

Jonathan Watson, un pres de 41 anys d'una presó de Califòrnia (els EUA), ha confessat públicament en una carta l'assassinat de dos reus acusats de pederàstia, als quals hauria matat a bastonades, i fins i tot va arribar a avisar als funcionaris de presó que cometria l'atac si no li canviaven de mòdul, però aquests van ignorar els seus advertiments.En la missiva, que publica en exclusiva el diari The Mercury News, Watson ha indicat que va posar fi a la vida de David Bobb, de 48 anys, i de Graham De Luis-Conti, de 62, en colpejar-los amb el bastó d'un altre reclús el passat 16 de gener. Tots dos presos complien cadena perpètua per condemnes per agressió sexual agreujada a nens menors de 14 anys.L'assassí confés portava a penes una setmana en aquest mòdul de Tractament d'Abús de Substàncies de la presó estatal en Corcoran, i havia manifestat a un guàrdia de la presó que volia ser traslladat de «urgència» i que aviat atacaria a un intern, encara que l'amenaça va caure en sac trencat. L'atac va provocar que tots dos reus sofrissin múltiples ferides al cap que va acabar per provocar-los la mort. Bobb va morir aquest mateix dia mentre que De Luis-Conti va morir tres dies més tard en un hospital. Així mateix, va ser el mateix Watson qui va avisar a les autoritats de la presó de tots dos atacs i va portar a un guàrdia fins al lloc on van ocórrer.Watson, que compleix cadena perpètua per una condemna per assassinat en 2009, estava catalogat com un pres de Nivell III, però recentment se li va rebaixar aquesta classificació de seguretat fins al Nivell II, la qual cosa va suposar la seva transferència d'una cel·la individual a una altra compartida a la presó de Corcoran. El mateix Watson va considerar un error aquesta decisió de les autoritats.Als sis dies, el «pederasta número 1» es va mudar a la seva nova cel·la, ha explicat en la carta Watson. Pel que sembla, l'home veia canals infantils en la televisió, la qual cosa al principi Watson i els seus companys es van prendre de broma. «No podia dormir sense haver fet el que tots els instints em deien que havia de fer en aquest moment, així que vaig recollir totes les meves coses perquè sabia que d'una forma o una altra la situació es resoldria aviat», va escriure Watson.L'endemà, va advertir a un guàrdia de les seves intencions i va demanar que li retornessin urgentment al Nivell III, però aquest «es va burlar». Després de l'avís, va tornar a la seva cel·la, on el «pederasta 1» va tornar a posar el canal infantil. «En aquesta ocasió, algú més va dir: 'De debò que aquest tio veurà això davant de nosaltres?'. I recordo haver dit: 'Tinc això'. Així que vaig agafar el bastó i li vaig colpejar», va indicar Watson. Quan va ser a la recerca d'un guàrdia per a lliurar-se, es va creuar amb el segon pederasta i va decidir fer el mateix: «Vaig pensar que simplement li faria un favor a tots», va assegurar.A més, ha indicat que si l'estat el porta als tribunals es declararà culpable de tots dos assassinats i ha insinuat que podria tornar a matar a un altre pederasta si en un futur torna a compartir cel·la amb algun. «Estic en una posició única on a vegades tinc accés a aquestes persones i he molt poc de perdre», va escriure. «I creguin-me, ho entenem, aquestes persones són el pitjor malson de tots els pares», va afegir Watson. «Aquestes famílies passen anys planejant de manera acurada com donar-los als seus fills totes les oportunitats que mai van tenir, i apareix un monstre que canvia la trajectòria d'aquest nen per sempre», va justificar.