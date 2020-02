Un gos de raça pitbull protegeix a un nen de 3 anys que s'havia perdut pel bosc

Un veí va alertar al xèrif que havia trobat el nen però que no s'hi podia acostar perquè un gos el custodiava

Actualitzada 21/02/2020 a les 13:09

La sala del 112 de Suwannee County, a Florida, Estats Units, va ser alertada per una mare que indicava que no podia localitzar al seu fill de tres anys. El menor s'hauria perdut per un bosc mentre jugava amb uns veïns.La dona també va explicar que tampoc podia localitzar al gos de la família, de raça pitbull, i indicava que probablement el nen i el gos estiguessin junts.Immediatament es va iniciar la cerca del menor fins que un veí de la zona va trucar a les oficines del xèrif dient que havia trobat un nen perdut pel bosc, però que no s'hi podia acostar perquè un gos el custodiava i no permetia apropar-s'hi.Els agents de policia es van personar al punt on aquest veí havia vist el nen i el van localitzar sa i estalvi. De fet, el gos, en percebre la presència policial va acompanyar als agents fins al menor.