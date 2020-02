Detingut un menor a Badalona per diversos robatoris a punta de navalla

Acompanyat de dos joves més que encara no han estat arrestats, amenaçaven amb navalles a les víctimes, totes menors

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona un jove de 17 anys per vuit robatoris amb intimidació a d'altres menors. La investigació es va iniciar fa un any després que els Mossos rebessin diverses denúncies per robatoris amb violència on el modus operandi sempre es repetia. Els lladres seleccionaven a les seves víctimes entre grups de menors d'edat i els insultaven i amenaçaven amb una navalla per robar-los, principalment telèfons d'alta gamma i diners, i sortir corrents. En una ocasió, fins i tot, van retenir un jove a punta de navalla per aconseguir el número de la seva targeta de crèdit i treure 1.180 euros. Fruit de les investigacions, els Mossos van identificar tres joves tot i que a dos encara no se'ls ha pogut arrestar.