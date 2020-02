Condemnat un home que va abusar d'una nena de 6 anys en un bar de Múrcia i la va convidar a entrar a la seva casa

Tots dos van coincidir a la terrassa del bar que regentaven els pares de la menor

L'Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat a dos anys de presó a un home que va abusar d'una nena de sis anys quan tots dos van coincidir a la terrassa del bar que regentaven els pares de la menor.La sentència assenyala que l'acusat va sotmetre a la nena a diversos tocaments, i afegeix que també la va convidar a acompanyar-li fins al seu domicili per a donar-li diners, fet al qual la nena es va negar, per a entrar immediatament al bar.La sentència condemna a l'acusat a dos anys de presó, a més d'imposar-li una ordre d'allunyament en el compliment de la qual no podrà acostar-se a menys de 200 metres de la menor per un període d'igual durada.