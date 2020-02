El discurs viral d'una mare mexicana que exigeix justícia per l'assassinat de la seva filla

Yesenia Zamudio lluita pels drets de les dones al seu país i a tota l'Amèrica Llatina

Actualitzada 21/02/2020 a les 19:31

Yesenia Zamudio és la mare de María de Jesús Jaimes Zamudio, qui va morir víctima d'un feminicidi després de ser llançada des del cinquè pis d'un edifici l'any 2016, a Mèxic. Des de llavors Yesenia lluita pels drets de les dones al seu país i a tota l'Amèrica Llatina, ha participat en nombrosos actes feministes i la seva lluita per exigir justícia per la mort de la seva filla no té fi.El passat 15 de febrer Yesenia va participar en una manifestació per reclamar justícia per un nou feminicidi, el cas d'Ingrid Escamilla, qui va morir escorxada en mans de la seva parella en un succés que ha colpit la societat mexicana. El discurs de Yesenia s'ha fet viral a les xarxes socials per la força de les seves paraules.