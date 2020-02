Una nena de 12 anys grava al seu tiet mentre abusava d'ella perquè els seus pares no la creien

El tiet de la nena va fugir en adonar-se'n que els abusos havien estat denunciats

Actualitzada 19/02/2020 a les 13:56

Una nena argentina de 12 anys que viu a la ciutat de Morón feia anys que denunciava que el seu tiet abusava sexualment d'ella. Com que els pares no creien el seu relat va decidir gravar al seu tiet per demostrar el que estava vivint.En un missatge d'àudio que va enviar a un amic de classe explicava com el seu tiet li feia tocaments a les parts íntimes, ella tancava les cames però el seu tiet la forçava. La mare d'aquest noi va explicar-ho als pares de la nena, però aquests no van creure el relat de la seva filla.Els professors de l'escola de la víctima, en tenir constància dels fets, van contactar amb un centre psicopedagògic especialitzat en abusos infantils.Durant un període en el qual els pares de la nena van decidir reformar la casa, la nena va instal·lar una càmera de seguretat per tal d'inculpar al seu tiet.En veure la llum les imatges, el tiet de la nena va fugir en adonar-se'n que els abusos havien estat denunciats.