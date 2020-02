Detenen a Barcelona els responsables de dos locals d'explotació sexual i identifiquen 11 víctimes d'origen xinès

Forçaven les dones a prostituir-se les 24 hores del dia i les feien viure en condicions de semiesclavitud

Actualitzada 19/02/2020 a les 14:09

La Policia Nacional ha detingut els responsables de dos locals d'explotació sexual operats per màfies asiàtiques. Hi ha 14 detinguts, quatre per un delicte de prostitució i contra els drets dels ciutadans estrangers, i deu més per infracció de la Llei d'estrangeria. A més, s'han identificat 11 víctimes explotades per proxenetes de la seva mateixa nacionalitat en condicions de semiesclavitud. Exercien la prostitució en condicions molt precàries en un immoble i uns baixos de la ciutat, on oferien massatges eròtics i serveis sexuals. Havien d'estar disponibles les 24 hores. Els agents van actuar a partir d'una denúncia anònima. Els locals estaven a l'Esquerra de l'Eixample i a Horta-Guinardó.