L'anècdota familiar s'ha fet viral a les xarxes socials

Actualitzada 18/02/2020 a les 14:17

Aquí está el protagonista de esta historia. ❤️ pic.twitter.com/6LDWYZkbGm — Juanjito JR (@juanjopm_) February 16, 2020

Les noves tecnologies s'han convertit en un enigma per a moltes persones grans, sobretot les noves Smart TV. Juanjo, un estudiant de periodisme, ha protagonitzat una anècdota familiar per ajudar al seu avi que s'ha fet viral a les xarxes socials.Amb un dibuix amb les instruccions precises i una enumeració amb fletxes dels passos que ha de seguir el seu avi per poder veure els partits de futbol del cap de setmana, Juanjo va compartir l'esquema que va dibuixar per tal de facilitar al seu avi l'accés als canals esportius de la seva nova Smart TV.«Em sento orgullós del resultat», compartí Juanjo al seu perfil de Twitter. A causa del furor que es va crear a la xarxa, més tard Juanjo va compartir la imatge del seu avi somrient amb les instruccions del seu nét.