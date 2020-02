Detingut el xicot de la dona trobada morta a l'interior d'un contenidor de la brossa

Existia una denúncia prèvia contra el presumpte agressor per violència de gènere

Actualitzada 18/02/2020 a les 14:36

La Guàrdia Civil ha detingut a la parella de la dona de 36 anys el cadàver de la qual va ser trobat aquest dilluns a l'interior d'un contenidor d'escombraries de Moraira, Alacant, per la seva relació amb aquest nou assassinat masclista, segons han informat fonts properes a la investigació.La víctima tenia un fill menor d'edat i existia una denúncia prèvia contra el presumpte agressor per violència de gènere. El diari Las Provincias explica que l'home arrestat es va entregar a la caserna de la Guàrdia Civil.La víctima, segons els primers indicis, va poder morir degollada i presentava diverses ferides per arma blanca, algunes d'elles suposadament en intentar defensar-se amb els avantbraços i les mans.El cadàver d'aquesta dona va ser trobat dilluns al voltant de les 8 hores per operaris del servei de recollida d'escombraries de la urbanització La Sabatera de Moraira, al terme municipal de Teulada-Moraira.El nombre de dones assassinades per les seves parelles o exparelles enguany ascendeix a 11, i són 1.044 les víctimes mortals des que van començar a registrar-se les estadístiques oficials l'any 2003.