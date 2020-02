S'entrega als Mossos el porter d'un bar de Figueres on va morir un home de 52 anys el diumenge a la matinada

Segons fonts de la investigació, la víctima li va llançar un got a la cara i el detingut li va donar un cop de puny

El porter d'un dels locals d'oci nocturn de Figueres on va morir un home de 52 anys la matinada de diumenge es va entregar als Mossos com a responsable dels fets. Segons fonts de la investigació, la víctima li va llançar un got a la cara i el detingut li va etzibar un cop de puny que el va deixar inconscient. Els fets van passar pels volts de les quatre de la matinada a la zona de bars que hi ha a la Plaça del Sol de Figueres. Els Mossos investiguen el cas com un homicidi per imprudència. Després dels fets, els policies van anar a casa del sospitós de 29 anys per arrestar-lo, però no el van trobar. Més tard es va entregar a la comissaria de Girona, on ha quedat detingut a l'espera de passar a disposició judicial en les properes hores.