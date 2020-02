A judici l'acusat d'intentar llençar per la finestra l'exparella, a qui no podia acostar-se

La fiscalia demana tres anys de presó pels delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces

Actualitzada 17/02/2020 a les 18:18

El jutjat penal 3 de Lleida jutjarà dilluns 24 de febrer a dos quarts de dotze del matí l'acusat d'haver intentat llençar per la finestra la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. La fiscalia ja ha avançat que sol·licitarà que se'l condemni a tres anys de presó pels delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces i descarta acusar-lo de temptativa d'homicidi. L'home ja havia estat denunciat per agredir anteriorment la seva exparella i també havia incomplert anteriorment l'ordre d'allunyament. Els fets van passar l'11 de febrer a tres quarts d'onze del matí al domicili de la dona, al carrer Príncep de Viana de la capital del Segrià.



En arribar al lloc, la dona va explicar als agents que la seva exparella havia entrat al seu domicili de manera violenta, l'havia amenaçat, havia intentat llançar-la per la finestra i havia fugit. Els agents van localitzar l'home l'endemà quan faltaven deu minuts per a les dues del migdia i el van identificar com a P. V. C., de nacionalitat espanyola.