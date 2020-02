La Guàrdia Civil intervé més de 2.500 paquets de tabac de contraban amagats en dos autocars

El seu valor al mercat és d'uns 13.000 euros

Actualitzada 14/02/2020 a les 12:59

La Guàrdia Civil ha intervingut 2.539 paquets de tabac de contraban que anaven amagats en l'equipatge de dos autocars que pretenien creuar la Jonquera (Alt Empordà). La primera va tenir lloc el 12 de febrer pels volts de la una de la matinada, en un autocar que es dirigia a Venècia (Itàlia). Els agents van sospitar de dues maletes que anaven sense identificar i van obrir-les davant dels conductors del vehicle. A dins, hi van trobar un total de 1.439 paquets de tabac amb un valor al mercat d'aproximadament 7.400 euros. La segona intervenció es va produir l'endemà a la tarda quan un altre autocar que feia la ruta Barcelona – Marsella va aixecar de la Guàrdia Civil.Durant la inspecció, els agents van comprovar que igual que en el primer cas hi havia dues maletes sense identificar. Aleshores els policies van obrir-les davant dels conductors i van descobrir 1.100 paquets de tabac a dins. Com en el primer cas, no duien el precinte fiscal corresponent que han de dur obligatòriament. Després de les dues intervencions, els agents van aixecar acta per una infracció administrativa de contraban.