Instagram és la xarxa social on hi ha més 'influencers', més 'selfies' i més 'postureig'

Actualitzada 14/02/2020 a les 16:53

Són moltes les persones que viuen gràcies a la seva imatge, el que popularment es coneix com 'postureig'. Instagram és la xarxa social on hi ha més 'influencers' (usuaris amb molts seguidors), més 'selfies' i més 'postureig'.El compte @influencersinthewild mostra el behind the scenes (darrere la càmera) de totes aquestes imatges que serveixen per fer 'postureig' i que converteixen a qualsevol en 'influencer'. Algunes publicacions mostren situacions absurdes.