Detingut en el moment que havia quedat amb una noia a la qual feia xantatge amb imatges íntimes

Prèviament la noia havia denunciat els fets a la policia

Actualitzada 14/02/2020 a les 12:45

Un noi de 23 anys ha estat detingut per agents de la Policia Nacional per la presumpta comissió d'un delicte de coaccions després de suposadament amenaçar a una noia de 19 anys amb difondre imatges íntimes si aquesta no accedia a tenir una cita.Segons han informat fonts policials, la detenció es va produir dimecres passat les 17 hores al carrer Croat del barri de Carabanchel de Madrid, en el moment en el qual havien fixat la cita. Prèviament la jove havia denunciat els fets a la policia.Va ser el maig de 2019 quan es van conèixer a través d'una xarxa social. Durant el temps en el qual van mantenir diverses trobades, la jove va compartir una sèrie d'imatges amb el noi d'origen libi amb les quals ara ell hauria intentat convèncer-la per a tornar a quedar. De moment, ell ja ha passat a disposició judicial.