Té un accident de cotxe i descobreix que el conductor involucrat és Zinedine Zidane

«M'agradaria haver-te conegut en altres circumstàncies, però no està malament», li va dir a l'entrenador francès

Actualitzada 13/02/2020 a les 13:58

El passat dissabte al matí Ignacio Fernández circulava per una rotonda propera a la Ciudad Deportiva de Valdebebas del Real Madrid, quan un vehicle de la marca Audi li va donar un cop per darrere.L'impacte no va ser gaire fort, i Fernández no va resultar ferit, però en baixar del cotxe per fer papers amb l'altre conductor implicat, va descobrir que aquest era, ni és ni menys, que l'entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.Fernández explica al mitjà La Voz de Galicia que en veure que es tractava de l'entrenador francès li va dir «M'agradaria haver-te conegut en altres circumstàncies, però no està malament». Després li va demanar un 'selfie' i l'entrenador va respondre amablement que sí. «Després li vaig dir que si volia podem canviar-nos el cotxe i la cosa quedava en res», afegeix Fernández.Com que Zidane tenia pressa, van deixar el tema dels papers del vehicle per un altre moment. Després, el representant de l'entrenador va contactar amb ell per posar-ho tot en ordre i va agrair a Ignacio no haver-lo entretingut demanant-li autògrafs, samarretes o una entrada. «No m'interessa gaire el futbol», afegeix Ignacio.