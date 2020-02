Detenen quatre homes a Barcelona per intentar cremar viu un home al barri del Raval

Van lligar-lo de mans i peus i van calar foc a l'interior d'un domicili

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut quatre homes a Barcelona per haver intentat cremar viu un home al barri del Raval. Van lligar-lo de mans i peus i van calar foc a l'interior d'un domicili al carrer Magatzems. L'home va aconseguir fugir per la finestra. La investigació d'aquest incendi va precipitar un operatiu policial antidroga juntament amb la Guàrdia Urbana dissabte al matí, que va acabar amb 12 persones detingudes i tres punts e venda de droga desmantellats. Entre els arrestats hi havia dos homes relacionats amb l'incendi, que van quedar detinguts per una temptativa d'assassinat. Els altres dos es van detenir dimecres i aquest mateix dijous.Els primers dos detinguts van ingressar a presó després de passar a disposició judicial dilluns. La investigació es va mantenir oberta per localitzar i detenir altres persones relacionades amb els fets. Els investigadors ja els tenien identificats. Dimecres a la tarda, els Mossos van detenir un tercer home. El quart ha quedat detingut aquest dijous al matí per part de la Policia Nacional a requeriment dels investigadors.Els dos nous detinguts, que es troben en dependències policials, passaran durant els propers dies a disposició judicial.