Detenen un home que va agredir un altre amb una ampolla de vidre i després va tenir un accident de trànsit

L'arrestat va donar positiu a la primera prova d'alcoholèmia i es va negar a la segona

Actualitzada 12/02/2020 a les 14:11

Un veí del Prat del Llobregat de 39 anys ha estat arrestat a Masquefa després d'agredir a una persona amb una ampolla de vidre. L'home va ser detingut després de patir un accident de trànsit quan anava begut. Els fets van tenir lloc el passat dia 7 de febrer, a quarts de deu de la nit. Els Mossos es van desplaçar a un accident de trànsit a la carretera B-224, al terme de Masquefa. Dos vehicles van col·lidir i un dels conductors mostrava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol. En ser sotmès a la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,98 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, però quan li van voler realitzar la segona el conductor es va negar.Mentre els Mossos i el conductor eren al lloc de l'accident, un agent de la Policia Local de Piera, que acabava de finalitzar el servei, es va parar. Quan es va apropar al lloc va reconèixer el conductor com el presumpte autor d'una agressió que s'acabava de produir feia uns minuts en un bar de Piera. Segons va manifestar el policia, pels volts de les nou de la nit, un home que es trobava en un bar de Piera va agredir a una altra persona amb una ampolla de vidre, provocant-li ferides al nas i un tall a la cara. L'agressor, presumptament el conductor, va fugir ràpidament del local.La víctima de l'agressió, un veí de Piera de 40 anys, va ser traslladat a l'hospital d'Igualada on li van haver de donar punts de sutura. Pel que fa a l'accident de cotxe, les tres persones que viatjaven a l'altre vehicle van patir lesions lleus i van ser traslladades a l'Hospital de Martorell.El veí del Prat va ser arrestat acusat d'un presumpte delicte de lesions, per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.