Jutgen un veí de l'Escala que s'enfronta a 7 anys de presó per descarregar-se i compartir pornografia infantil

L'acusat argumenta que l'ordinador era d'ús «familiar» i que altres persones hi tenien accés

Actualitzada 11/02/2020 a les 15:50

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un veí de L'Escala (Alt Empordà) que s'enfronta a 7 anys de presó per descarregar-se i compartir pornografia infantil a través d'Internet. Quan la Policia Nacional va escorcollar el domicili, que el processat compartia amb el seu pare el gener del 2017, van localitzar un ordinador i quatre discos durs –tant interns com externs-. Segons sosté la fiscalia, el processat havia descarregat 1.570 fotografies i vídeos on apareixien menors de menys de 13 anys «realitzant pràctiques sexuals de tot tipus». L'acusat ha negat que es descarregués els arxius, argumenta que vivia al domicili de forma intermitent i que altres persones tenien accés a l'ordinador perquè era d'ús «familiar».1.570 fotografies i vídeos on, segons la fiscalia, apareixen menors «sensiblement inferiors a 13 anys» despullats, en actituds sexuals "explícites" o «realitzant pràctiques de tot tipus amb persones majors d'edat». La Policia Nacional va seguir el rastre d'arxius de pornografia infantil que es compartien per Internet fins a la IP d'un ordinador de L'Escala.Aleshores, van sol·licitar la jutjat autorització per fer una entrada i registre a l'habitatge. Segons han explicat els agents al judici, l'escorcoll es va fer el 25 de gener del 2017 i al pis hi havia l'ara acusat en companyia de la seva parella. L'immoble era propietat del pare del processat. «L'acusat va assumir ràpidament que els arxius eren seus», ha explicat un dels policies al judici.Fins a tres agents que van participar en l'escorcoll han assegurat al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, que l'acusat va admetre que s'havia descarregat la pornografia infantil.Al judici, però, el processat ha negat que fes servir el programa d'intercanvi d'arxius eMule per descarregar-se i compartir les fotografies i els vídeos.L'acusat ha dit que ha estat vuit anys vivint a Holanda i que, durant aquest període de temps, només ha conviscut amb el seu pare a L'Escala de manera intermitent. També ha al·legat que quan el visitava venia sempre amb la seva parella i que l'ordinador no tenia contrasenya perquè era d'ús «familiar» i estava a l'habitació de convidats. «El podia haver fet servir una altra persona», ha respost a preguntes de la fiscal.El pèrit que va analitzar els discos durs ha destacat que també hi havia 363 arxius de contingut pedòfil en fase de descàrrega i que tots els vídeos i els fotografies es «compartien automàticament» amb altres usuaris.La fiscalia l'acusa d'un delicte de corrupció de menors i sol·licita que el condemnin a 7 anys de presó i 10 de llibertat vigilada. També demana que l'inhabilitin per exercir qualsevol professió o ofici que impliqui estar en contacte amb menors durant 10 anys.La defensa demana l'absolució perquè considera que no hi ha proves suficients per vulnerar la presumpció d'innocència. El lletrat considera que les suposades manifestacions espontànies que va fer l'acusat als policies durant el registre del domicili no tenen suficient validesa a nivell jurídic perquè no es van fer amb advocat ni van ser declaracions. «No va declarar ni a la policia ni al jutjat», ha exposat el lletrat que també considera que no es pot descartar que ho digués amb la intenció «d'encobrir» algun familiar.El judici ha quedat vist per a sentència.