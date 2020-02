Detenen un professor de l'institut de la Bisbal d'Empordà per abusar sexualment de tres estudiants de secundària

Els Mossos van obrir una investigació després que el mateix centre alertés el Departament sobre possibles tocaments

Actualitzada 11/02/2020 a les 13:39

Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de l'institut de la Bisbal d'Empordà per haver comès abusos sexuals al centre. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha pogut confirmar l'ACN, se l'investiga per haver fet tocaments a tres estudiants de secundària. Els Mossos van obrir una investigació després que, a finals de gener, des del mateix institut s'alertés el Departament d'Educació sobre possibles tocaments a alumnes de primer d'ESO. Segons el diari, la direcció va enviar també un comunicat a les famílies, on se'ls informava de la suposada «conducta inadequada» d'un docent i se'ls explicava que, després que una alumna els alertés sobre «accions denunciables» s'havia obert un protocol per «aclarir la veracitat i abast» dels fets.Els responsables de l'institut van reunir-se amb diferents alumnes i després de recollir tot allò que els havien explicat en un informe, el van enviar al Departament d'Educació. A partir d'aquí, els Mossos van començar a investigar i, finalment, divendres passat van detenir el professor per tres delictes d'abusos sexuals a menors.La detenció, posteriorment, es va deixar sense efecte en espera que el jutjat citi el docent a declarar. De moment, el professor està de baixa. D'ençà que es va destapar el cas, va deixar de treballar i les classes que impartia a l'institut ara les fa una substituta. Segons recull el Diari de Girona, es preveu que aquesta setmana Educació decideixi si adopta alguna mesura contra el docent (entre les quals podria haver-hi apartar-lo de la docència).