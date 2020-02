Condemnen a 15 anys de presó un neonazi per matar un home homosexual a Montgat fa 20 anys

Va escriure a la paret amb sang 'Hitler tenia raó' i les sigles del Ku Klux Klan

Actualitzada 11/02/2020 a les 13:33

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó un neonazi per matar un home homosexual a Montgat fa 20 anys. Després va escriure a la paret amb sang 'Hitler tenia raó' i les sigles del Ku Klux Klan. Després que ell mateix confessés els fets, el jurat popular el va declarar culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual. Haurà d'indemnitzar el fill de la víctima amb 45.000 euros, i la seva germana amb 25.000. El condemnat havia quedat amb la víctima per anar a casa seva. Un cop allà, aquest últim va beure alcohol i es va despullar per tenir-hi relacions sexuals. Va ser llavors quan l'agressor el va apunyalar amb un ganivet.Els fets van tenir lloc el 8 de març del 2000. El ja condemnat, considera la interlocutòria, va realitzar l'atac per sorpresa, de manera que la víctima, que anava begut ni ho esperava, no va poder reaccionar. Va patir un temps d'agonia i finalment va morir. «L'acusat va realitzar la seva acció mogut pel menyspreu que li provocava l'orientació sexual de la víctima, que era homosexual», continua.En el moment dels fets era simpatitzant d'idees derivades del nazisme i del supremacisme blanc. És per això que va fer les inscripcions, a més de col·locar-li una flor a l'orella dreta. L'autor dels fets va ser detingut a Colòmbia i extradit a l'Estat el 20 de setembre del 2018.