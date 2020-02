Acaba amb la cama amputada després de ser obligat a demanar al carrer 18 hores al dia

La investigació va començar a l'agost del 2018, després que els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona detectessin un possible cas d'explotació per mendicitat. L'home tenia una edat avançada, no tenia feina ni recursos a Romania, vivia en una casa que necessitava una urgent rehabilitació, no tenia formació ni qualificació professional i a Barcelona no tenia cap familiar o conegut.Li van prometre que a Barcelona milloraria la seva situació i que tindria la possibilitat de tenir una feina i guanyar diners. Ja a la ciutat, li van retirar la documentació i el van ubicar als Jardinets de Gràcia, obligant-lo a dormir al carrer. El tenien controlat en tot moment. Les llargues jornades de 18 hores generaven entre 300 i 500 euros diaris als explotadors, que se'ls gastaven per adquirir propietats a Romania i per jugar en un bar a un joc molt popular al seu país.El cas l'ha tutelat el jutjat d'instrucció número 5, que va emetre dues ordres de detenció europees, ja que dos dels individus havien fugit al seu país davant del risc de ser detinguts. Mesos més tard i gràcies a la col·laboració de les autoritats romaneses, els dos van ser detinguts i extradits a l’Estat. La jutgessa va decretar el seu ingrés a presó, juntament amb el tercer membre del grup, que va ser detingut a Barcelona el 19 de gener. Tots tres estan detinguts com a presumptes autors de pertinença a grup criminal i per tràfic d’éssers humans amb la finalitat de mendicitat.