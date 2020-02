Un clan de l'Hospitalet de Llobregat distribuïa droga en patinet des d'una sastreria

Actualitzada 11/02/2020 a les 11:10

Els Mossos han detingut dos homes i denunciat dues dones que formaven part d'un clan familiar que distribuïa cocaïna en patinet a través d'una sastreria de l'Hospitalet de Llobregat. Els implicats, tenen entre 28 i 60 anys i són de nacionalitat dominicana, paraguaiana i espanyola. La investigació va començar l'estiu de 2019 i a principis de febrer la policia va registrar el domicili del principal investigat i una sastreria on contactava amb els possibles clients. Els agents van localitzar una vuitantena de dosis de cocaïna preparades per distribuir-se, droga en altres formats sense adulterar i diversos quilos de substàncies per preparar les entregues. Als detinguts se'ls imputen delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.La investigació va arrencar quan els investigadors de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat van tenir coneixement que es podria estar traficant amb cocaïna en un domicili del barri de Can Serra de la població.Els Mossos van identificar un home que mantenia contactes esporàdics amb possibles consumidors de substàncies estupefaents i subministrava dosis de cocaïna, de diferents qualitats, al seu habitatge. A més, van detectar que feia servir un patinet per fer les entregues.Així mateix, també van descobrir que l'home rebia els consumidors en una sastreria propietari d'un familiar ubicada a l'avinguda de Severo Ochoa del municipi. Segons la policia, el propietari d'aquest establiment col·laborava en l'activitat delictiva que, a més, es duia a terme en horari d'apertura al públic.La primera setmana de febrer, els agents van efectuar dues entrades i registres, al domicili del principal investigat i a la sastreria. Els agents van localitzar una vuitantena de dosis de cocaïna preparades per a la seva distribució, cocaïna en altres formats sense adulterar i també diversos quilos de substàncies utilitzades adulterar i preparar les dosis.El 5 de febrer els Mossos van detenir el principal sospitós i el familiar que regentava la sastreria com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. També van denunciar dues dones que havien participat de manera activa per assegurar l'activitat.Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Hospitalet de Llobregat, i el magistrat va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.