Tres detinguts després d'agredir quatre policies fora de servei al Prat de Llobregat

Un dels agents es troba ingressat a l'hospital a causa de les lesions que va patir

Actualitzada 10/02/2020 a les 18:27

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per haver agredit quatre agents de diversos cossos policials diumenge. Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de cinc de la matinada en un local d'oci del Prat de Llobregat (Baix Llobregat). Per causes que encara es desconeixen els tres arrestats haurien colpejat els policies que es trobaven fora de servei i haurien intentat escapar en cotxe. Diverses dotacions dels Mossos van desplaçar-se fins el lloc dels fets i després d'una persecució van aturar i detenir els fugitius al mateix terme municipal del Prat. Als arrestats se'ls imputa un delicte d'atemptat a l'autoritat, un de conducció temerària i un de lesions.Un dels agents que van resultar ferits es troba ingressat en un centre hospitalari a causa de les lesions que va patir. S'ha obert una investigació per esclarir els fets.El Sindicat de Mossos d'Esquadra ha emès un comunicat en què ha traslladat el seu suport envers els policies.