Detinguda una parella a Palència per llançar al seu fill nounat al riu

En un primer moment van declarar que havien llançat el cadàver en un contenidor d'un polígon industrial

Actualitzada 10/02/2020 a les 14:43

La Policia Nacional ha detingut a una parella a la província de Palència, una dona de 23 anys i un home de 29, per la mort del seu fill nounat, a qui, segons la seva pròpia declaració, van llançar al riu Carrión al seu pas pel terme municipal de Clavegueres, a dotze quilòmetres de la capital. El cadàver del nadó ha estat trobat al riu després d'una intensa cerca durant la nit de diumenge en contenidors d'escombraries de Palència capital i al paratge pròxim on va ser llançat, segons informa la Policia Nacional.Al voltant de les deu de la nit, la policia va rebre una trucada del centre de salut La Pobla en la qual s'informava que estaven atenent una jove que manifestava haver donat a llum, encara que deia desconèixer on es trobava el nounat. A l'historial de la pacient constava que dies enrere havia estat atesa a urgències, on la van advertir que es preveia un part de risc i la van derivar a un altre centre sanitari especialitzat.La policia es va desplaçar al centre de salut, on la jove va manifestar que havia donat a llum la nit anterior i que s'havia desprès del nadó llançant-lo a un contenidor en el polígon industrial de Palència. Els agents van iniciar la cerca, al mateix temps que es realitzaven gestions per a paralitzar la recollida d'escombraries a la zona, amb l'esperança de localitzar al nounat encara amb vida. La Policia Nacional, amb l'ajuda d'efectius de la Policia Local i dels serveis de neteja de l'empresa Urbaser van inspeccionar més de 40 contenidors durant més de dues hores, sense resultat.D'acord amb les mateixes fonts, la jove va ser donada d'alta i els metges van informar a la policia que el part no havia estat la nit anterior sinó diversos dies abans. Posteriorment, la jove va ser traslladada a comissaria on va manifestar que, amb l'ajuda de la seva parella, havia enterrat al nadó al costat del Refugio, al Monte el Viejo. Tots dos van ser traslladats a aquest paratge, pròxim a la capital, encara que la cerca va ser de nou infructuosa.Després de ser novament interrogats per la Policia, la parella va confessar que el part es va produir el 28 de gener i que, després, van llançar al bebè al riu Carrión, en un paratge pròxim a Clavegueres, una localitat d'uns 313 habitants situada a uns dotze quilòmetres de la capital palentina. Després de desplaçar-se amb la parella al lloc on deien haver dipositat al bebè, la policia va trobar el seu cadàver al fons del riu.