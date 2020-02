Detenen a l'Hospitalet de Llobregat un fals revisor del gas per estafar 8.500 euros a un home de 90 anys

L'acusat es va fer passar per operari per aconseguir la targeta de crèdit de la víctima i el seu número personal

Els Mossos d'Esquadra d'Esplugues de Llobregat han detingut un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa bancària i furt. La investigació es va iniciar a finals de desembre quan els agents van saber que un home de Barcelona havia perdut la targeta i 1.000 euros en efectiu i que, posteriorment, algú havia retirat diners del caixer. Durant la investigació per trobar el culpable, els agents van esbrinar que un home, fent-se passar per operari de gas i fingir una revisió de la instal·lació a la víctima –de 90 anys i amb una malaltia neurodegenerativa-, va aconseguir la targeta de crèdit i el número personal. Posteriorment, el fals operari va fer extraccions bancàries i diverses compres per un valor de 8.500 euros.Va ser el 27 de gener quan els investigadors van aconseguir localitzar el presumpte autor i el van detenir per un delicte d'estafa. En el moment de la detenció, l'home, acompanyat d'un menor, intentava pagar amb targetes regal comprades fraudulentament en un establiment d'un centre comercial de l'Hospitalet de Llobregat.L’arrestat, amb quatre antecedents anteriors i de nacionalitat colombiana, va passar a disposició del jutjat de l’Hospitalet de Llobregat qui en va decretar l'ingrés en un centre d'internament d'estrangers.