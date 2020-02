Detenen l'exparella d'una dona assassinada a Gijón

La Policia Nacional s'havia fixat com a màxima prioritat detenir l'home com a principal sospitós

Actualitzada 06/02/2020 a les 18:56

La Policia Nacional va detenir dimecres l'exparella d'una dona assassinada a Gijón el dilluns. El cos de la víctima, de 41 anys, va ser trobat amb ferides d'arma blanca al seu pis de Gijón a les 14.30 hores després que l'empresa de neteja per la qual treballava, Brillastur, advertís de la seva absència.L'home, per la detenció del qual s'havia mobilitzat a totes les comissaries del país davant la possibilitat que hagués fugit d'Astúries, va ser detingut a les 18.45 hores a Gijón. Tot i que la Policia Nacional mantenia diverses línies d'investigació obertes, els investigadors s'havien fixat com a màxima prioritat la detenció de l'exparella com a principal sospitós.La dona, Lorena D.F., no havia posat cap denúncia prèvia, però a la seva exparella, amb qui va mantenir una relació de diversos anys, sí que li consten tres denúncies anteriors per violència de gènere de tres dones diferents. La víctima, que va trencar la relació fa pocs mesos, vivia sola en un pis ubicat al número 6 del carrer Callao, on va ser trobada amb diverses ferides d'arma blanca amb restes de sang i un ganivet.Segons va informar la Policia, la detenció del principal sospitós, que s'havia absentat del seu treball en una sidreria de Gijón el diumenge, el dia abans de quan van trobar el cadàver, va ser possible després de revisar diverses gravacions, recaptar diferents testimonis i reconstruir les últimes hores de la vida de Lorena.Després d'analitzar els indicis i examinar els vestigis trobats en el domicili de la dona, es va posar en marxa «un ampli, discret i efectiu dispositiu de cerca que va donar com a resultat la detenció del presumpte autor en poc més de 48 hores», van assenyalar des de la Comissaria de Gijón, que ha recordat que la recerca es manté sota secret de sumari per ordre judicial.La delegada del Govern a Astúries, Delia Losa, va precisar dimecres que la de la seva exparella era «una via de recerca, però no l'única», per la qual cosa va dir que encara no es pot parlar d'un assassinat masclista. El detingut tindrà ara que ser interrogat en Comissaria pels investigadors abans de passar a la disposició del jutge, que haurà de decidir els càrrecs que se li imputen. De confirmar-se la seva autoria, el nombre de dones assassinades per violència masclista ascendiria des de principi d'any a vuit, el que elevaria la xifra de víctimes a 1.041 des de l'any 2003.