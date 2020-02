Detenen dues persones per vendre drogues des d'un bar al barri de Roquetes de Barcelona

Guardaven les substàncies en dos pisos

Actualitzada 06/02/2020 a les 17:51

La Guàrdia Urbana va detenir dimecres dues persones per vendre drogues des d'un bar al barri de Roquetes de Barcelona, que ha quedat desmantellat juntament amb dos pisos on s'emmagatzemaven les substàncies estupefaents. A més d'un delicte contra la salut pública, també se'ls acusa de defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar al setembre, quan es va saber que una família propietària d'un bar distribuïa drogues. Durant els tres escorcolls es van intervenir 34 dosis d'haixix preparades per a la seva venda, 37 grams en barra, 8 dosis de cocaïna d'un gran de pes cadascuna, 593 grams de cocaïna, 5.840 euros en bitllets i dues bàscules de precisió. S'investiguen tres persones més per un delicte contra la salut pública.