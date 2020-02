Detenen un home per robar un mòbil amenaçant la víctima amb unes tisores a Girona

Una mossa fora de servei presencia els fets i dona l'alerta

Actualitzada 05/02/2020 a les 14:15

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys de nacionalitat gambiana i veí de Salt (Gironès) per haver robat un mòbil intimidant la víctima amb unes tisores al barri de Sant Narcís de Girona. Els fets van tenir lloc aquest dilluns sobre les nou del vespre quan el sospitós, que anava vestit amb roba fosca, va apropar-se fins a un ciutadà i va amenaçar-lo amb unes tisores d'uns tretze centímetres. La víctima va donar-li el mòbil i just en aquell moment una dona des del cotxe va cridar al lladre. Es tractava d'una mossa que estava fora de servei i mentre conduïa el seu vehicle personal va presenciar el robatori. L'agressor va sortir corrents i ella va donar l'alerta. Minuts després uns agents de paisà el van detenir.Després que l'home sortís corrent, la mossa es va acostar fins a la víctima i va constatar que l'havia amenaçada amb unes tisores i que s'havia emportat el seu telèfon mòbil. Immediatament va sortir corrent darrera del lladre. Tot i així, de seguida va veure com uns carrers més enllà hi havia diversos agents de paisà identificant l'agressor.En l'escorcoll que li van fer els Mossos d'Esquadra van trobar-li uns guants de color fosc i unes tisores. El detingut té antecedents policials i aquest dimarts va passar a disposició judicial. L'home està en llibertat amb càrrecs.