Destapen un frau de més de 6 milions d'euros pel cobrament indegut de pensions de persones mortes

Hi ha 11 detinguts i 25 investigats per 55 delictes

Actualitzada 05/02/2020 a les 14:19

La Policia Nacional ha destapat un frau de més de 6,3 MEUR arreu de l'Estat pel cobrament indegut de pensions de persones que havien mort. Els agents han arrestat 11 de les 36 persones que han estat identificades com a responsables de 55 delictes contra la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda. Les actuacions s'han portat a terme durant el 2019 en 21 províncies de l'Estat, incloent Barcelona i Girona. La investigació va començar arran de denúncies de familiars de les persones mortes. No tots els responsables han estat detinguts, ja que alguns han mort, altres estan malalts o són molt grans. Altres viuen fora de l'Estat: a Alemanya, Xile, Equador, Estats Units, França, Suïssa i Veneçuela.Els investigadors han analitzat 12.586 abonaments indeguts, 75 comptes bancaris, 23 casos amb més de 100.000 euros defraudats, 40 pensions que superaven els deu anys d'ingressos il·lícits, 22 morts d'abans del 2000 i 11 morts de pensionistes espanyols a l'estranger. S'han pogut recuperar de moment gairebé 3,9 MEUR.En un dels casos, una dona va anar al banc amb una actriu que va suplantar la seva mare, que havia mort. D'aquesta forma va aconseguir accedir al seu compte corrent, falsificat la signatura de la titular. La implicada es va beneficiar de més de 200 disposicions en efectiu, sumant més de 74.000 euros, abonats durant més de 20 anys.En un altre cas, un empleat de banca va fer 62 reintegraments del compte d'una dona morta. Va falsificar dos justificants d'efectiu i les cartilles bancàries de la persona morta. Va ser detingut quan treia diners en un caixer automàtic de la pròpia entitat on treballava.