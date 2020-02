Un home agredeix brutalment una dona per robar-li la bossa al metro de Barcelona

Actualitzada 05/02/2020 a les 13:26

Un home va agredir brutalment una dona la nit de divendres per robar-li la bossa a l'estació de Navas de la línia 1 del metro de Barcelona. El lladre, que portava caputxa, va sorprendre una passatgera per l'esquena quan aquesta estava a punt de validar el bitllet. Ella es va resistir sense deixar anar la bossa i el lladre la va arrossegar per terra, donant-li puntades de peu. En algun moment treu un objecte per aconseguir trencar la corretja de la bossa. El vídeo de les càmeres de seguretat corre per les xarxes.La dona va presentar denúncia i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació al respecte. TMB ha condemnat l'agressió i l'intent de robatori i diu que col·labora amb la policia en la investigació.