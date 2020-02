Enxampen un fugat de la justícia finlandesa que va anar a renovar la documentació a la comissaria

Se'l buscava per una agressió sexual a una menor amb violència i intimidació i ha ingressat a presó

La Policia Nacional de Figueres ha detingut un home de nacionalitat estrangera i resident a Espanya que estava en cerca i captura per la justícia de Finlàndia com a presumpte autor d'una agressió sexual amb violència i intimidació a una menor de 17 anys. Va passar el 20 de gener quan el fugat va anar a renovar-se la documentació a la comissaria de la capital empordanesa. Quan els agents van verificar les seves dades, van descobrir que tenia pendent un ordre de detenció i entrega europea al Sistema d'Informació Schengen emès per un tribunal de Hèlsinki. Un cop fetes les gestions amb l'oficina SIRENE, es va corroborar la identitat i se'l va detenir.El detingut és un home d'origen gambià i resident a Espanya. Va passar a disposició del Jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional a través del Jutjat de guàrdia de Figueres, que va ordenar el seu ingrés a la presó del Puig de les Basses a l'espera de com es resolgui l'ordre europeu de Detenció i Entrega.