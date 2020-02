Detingut un home de 71 anys per matar a la seva inquilina

El detingut és propietari de l'habitatge on residia la víctima i on han tingut lloc els fets

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:27

Un home de 71 anys es troba detingut en dependències de la Guàrdia Civil com a suposat autor de la «mort violenta» d'una dona de 59 anys que era la seva inquilina, aquest divendres a Zafra (Badajoz).Els fets han tingut lloc sobre les 10.20 hores d'aquest divendres a Zafra, segons confirma en nota de premsa la Delegació del Govern a Extremadura, que afegeix que la Guàrdia Civil està investigant els fets.El detingut és propietari de l'habitatge on residia la víctima i on han tingut lloc els fets, afegeixen les mateixes fonts.