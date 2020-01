Detinguda una infermera després d'intentar enverinar a cinc nadons prematurs

Els nadons van patir problemes respiratoris potencialment mortals

Actualitzada 30/01/2020 a les 14:17

Una infermera d'una clínica pediàtrica situada a Ulm, Alemanya, ha estat detinguda per intent d'homicidi en posar risc la vida de cinc nadons prematurs per subministrar-los morfina.Segons els investigadors, l'hospital en un primer moment van sospitar que els nadons presentaven problemes de salut per una infecció. Després les mostres d'orina van descartar la hipòtesi. Aquestes presentaven restes de morfina quan, només dos dels cinc nadons afectats havien de rebre aquest medicament.Els nadons van patir problemes respiratoris potencialment mortals i van ser salvats gràcies a la intervenció de professionals sanitaris.La detinguda es va convertir en sospitosa quan la policia va trobar una xeringa amb llet materna a la seva taquilla que, segons les primeres anàlisis, contenia morfina.