Detenen dos homes que van llençar 12 kg d'haixix i marihuana per la finestra del cotxe

La policia també va trobar una pistola a l'interior del vehicle

Actualitzada 30/01/2020 a les 14:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) per quatre delictes. El primer d'ells és contra la salut pública, ja que van veure com llençaven 22 paquets d'haixix (que pesaven 12 kg en total) i una bossa de marihuana per la finestra del cotxe. Però també els detenen per conducció temerària, ja que circulaven a gran velocitat pel centre urbà i amb els llum apagats, tot i ser de matinada i cometre diverses infraccions. A més, els Mossos van trobar una pistola a l'interior del cotxe i com que els homes no tenien permís d'armes, serien autors d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. Per últim, també els han detingut per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets van passar la matinada del dilluns 27 de gener a la zona d'Empuriabrava, quan una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra va veure un turisme que circulava a gran velocitat per l'avinguda de la Marinada. Eren un quart de quatre i, a més, el cotxe anava amb els llums apagats, tot i ser de nit.Davant d'aquesta situació, els agents van posar-se darrera del vehicle i els van fer senyals lluminoses i acústiques perquè paressin el vehicle. Però el conductor d'aquest va optar per no fer-hi cas i va accelerar.A més, el cotxe on anaven els sospitosos va començar a circular de forma temerària i acumulant diverses infraccions de trànsit. De sobte, va reduir la velocitat i va tirar una bossa per la finestra. Posteriorment va accelerar de nou. Tot i així, diverses dotacions policials van bloquejar el cotxe i el van aturar.Els Mossos van identificar els dos homes de 48 i 18 anys, de nacionalitat colombiana i veïns de Figueres. Posteriorment van registrar el cotxe, on van trobar una pistola sota els seients, dos passamuntanyes i dos parells de guants.Al mateix temps, els agents van anar a buscar la bossa que havien llençat per la finestra. A l'interior hi havia 22 paquets d'haixix que sumaven 12 kg i una bossa amb 941 grams de marihuana.Els detinguts, que no tenen antecedents, han passat aquest dimecres a disposició judicial.