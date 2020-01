Presó sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella a Sant Joan Despí

La va estrangular i es va emportar diners, joies i el seu ordinador

Actualitzada 30/01/2020 a les 16:18

La jutgessa que instrueix el cas de l'homicidi d'una dona a Sant Joan Despí ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de la seva mort, la seva parella, que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra a l'aeroport del Prat quan intentava marxar cap a un país sud-americà. Per aquest motiu, la jutgessa instructora veu «evident risc de fuga». A banda de l'homicidi se li atribueix un delicte de furt i de furt d'ús de vehicle. Segons la resolució judicial, l'home la va estrangular el 27 de gener al matí i després es va emportar objectes personals de la víctima, targetes bancàries, joies, diners i l'ordinador portàtil, així com el seu cotxe. Va ser detingut l'endemà.Els Mossos el van detenir el 28 de gener al matí quan intentava comprar un bitllet per marxar del país. En aquell moment va manifestar espontàniament als agents que havia mort la seva parella. Després, però, es va acollir al seu dret a no declarar.La resolució també relata que mentre l'investigat estava en custòdia policial, va rebre un missatge del banc que informava que s'havia rebut una transferència bancària de 3.000 euros procedent de la víctima.La filla menor, no comuna, i alguns veïns van declarar a la policia que la parella era «conflictiva» i que «existien discussions». La noia va explicar que havia sentit com el denunciat insultava la seva mare i li havia pres joies i diners, amb discussions diàries.