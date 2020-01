Operada una dona que tenia un vibrador en funcionament a la bufeta

Ara la dona valora l'opció de demandar als fabricants

Actualitzada 29/01/2020 a les 15:26

Tal com recull el mitjà Lab Bible, una dona es va presentar a l'hospital amb un petit vibrador a la bufeta. L'aparell li generava malestar, ja que estava en funcionament.L'aparell va arribar la bufeta quan la seva parella li va introduir el vibrador. A causa de la gravetat de l'assumpte, la parella va decidir anar a un hospital on, després de sotmetre a la pacient a un examen pèlvic, els metges no van trobar l'aparell a la vagina. En fer-li una radiografia va ser quan van descobrir que l'objecte havia arribat fins a la bufeta. Els metges van optar per intervenir-la.Ara la dona valora l'opció de demandar als fabricants.