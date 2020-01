Una vintena d'homes segresten i violen una noia durant 25 dies

Va ser colpejada amb matxets de grans dimensions i obligada a ingerir substàncies tòxiques

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:58

Una noia del Marroc va ser torturada, violada i tatuada per una vintena d'homes durant 25 dies a la regió de Beni Mellal. La noia, que té 17 anys, es diu Umaima, i hauria estat segrestada a Casablanca i tancada en una barraca als afores de la ciutat. La jove va poder escapar de l'infern perquè va convèncer a un dels homes que l'anava a violar perquè no ho fes i perquè l'ajudés a escapar.La noia s'intenta recuperar en un centre hospitalari i, per culpa de la crisi psicològica aguda que pateix, ni els seus pares la poden visitar. La Policia ha interrogat a dos homes que l'any 2018 van violar a aquesta noia, per esbrinar si estan relacionats amb aquest últim succés. Ara el cas estan en mans de la justícia del Marroc.La mare de la víctima assegura que la seva filla va ser colpejada amb matxets de grans dimensions i obligada a ingerir substàncies tòxiques que podrien haver-la matat.